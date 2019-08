I Campionati mondiali dei mestieri WorldSkills 2019 si chiudono nel migliore dei modi per la spedizione italiana. Cinque medaglie: è questo il ‘bottino’ ottenuto a Kazan, in Russia, dal Team Italy, composto per l’occasione da 13 giovani altoatesini e da due giovani piemontesi. Una squadra affiatata, che ha fatto del talento e del coraggio i propri punti di forza per portare a casa una medaglia d’oro, due argenti e due bronzi, così come sette diplomi d’eccellenza. Alla 45ma edizione del Campionato hanno preso parte 1.354 giovani artigiani di 63 nazioni, in rappresentanza di 56 diverse attività artigianali. I quattro giorni di gare sono stati seguiti complessivamente da circa 200.000 spettatori.

