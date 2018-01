E’ finalmente disponibile su App Store il nuovo World of Warships Blitz. Si tratta di un MMO d’azione che parla della Seconda Guerra Mondiale.

Come abbiamo detto in apertura, World of Warships Blitz è un gioco di tipologia MMO d’azione free to play per dispositivi mobili. Si tratta di un gioco Wargaming basato sulla versione pluripremiata per PC di World of Warships.

Cosa otteniamo quindi sui device iOS? World of Warships Blitz porta, sui device come iPhone e iPad, le strategie navali della Seconda Guerra Mondiale e l’azione dei giochi per PC in un gameplay coinvolgente e dinamico.

Sostanzialmente è un gioco sviluppato attorno alla Seconda Guerra Mondiale, nello specifico alle battaglie navali. Ci sono tantissime navi all’interno del titolo, tra le quali scegliere e con le quali combattere. Ci sono gli incredibili colossi americani, giapponesi, russi e britannici, con un’ampia scelta di corazzate, incrociatori, cacciatorpediniere e addirittura portaerei.

Le battaglie navali sono 7 contro 7 in multi-giocatore e in tempo reale e coinvolgono parecchio gli utenti durante il gioco. Ancora, la grafica è davvero ben realizzata e, associata al gameplay semplice free-to-play, permette a tutti di apprezzare il gioco. In che senso gioco free-to-play? Semplicemente un gioco che ci permette di giocare e basta, senza timer, barre di energia, carburante, ecc.

World of Warships Blitz però non pesa poco e arriva a circa 1,05GB. Inoltre richiede iOS 9.0 o successivi per funzionare (cosa molto positiva per chi ha un vecchio smartphone) e funziona anche su iPod Touch.

Se siete interessati, il gioco è disponibile per iPhone, iPad e iPod Touch gratuitamente su App Store. Potete scaricarlo da quest’indirizzo.