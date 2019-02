Woody Allen and The Eddy Davis New Orleans Jazz Band

🎺 Woody Allen torna in Europa in compagnia della New Orleans Jazz Band. Tappa italiana al Teatro degli Arcimboldi di Milano, per uno show totalmente improvvisato, senza scaletta e ispirato alle sonorità di New Orleans. 🎷

Scopri i dettagli e acquista il tuo biglietto su TicketOne.it ⬇️

Woody Allen and The Eddy Davis New Orleans Jazz Band

Scopri tutti i dettagli!