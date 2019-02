Woody Allen and The Eddy Davis New Orleans Jazz Band

A grande richiesta, dopo l’annuncio della data al Teatro degli Arcimboldi di Milano, Woody Allen & The Eddy Davis New Orleans Jazz Band aggiungono un secondo appuntamento in Italia! 🎺

🗓 30 giugno Firenze, Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Scopri tutti i dettagli su TicketOne.it ⬇️

Scopri tutti i dettagli!