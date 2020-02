I Wolfmother suoneranno nel nostro paese nel mese di agosto 2020. Ecco la data precisa e dove acquistare i biglietti.

I Wolfmother tornano a suonare in Italia. Nel nuovo tour, infatti, hanno inserito un appuntamento sul territorio italiano nel mese di agosto, precisamente il 27 agosto in Piazza Duomo a Prato.

Insieme alla band, si esibiranno anche gli Hardcore Superstar, con i quali condivideranno il palco nella città toscana.

Il gruppo australiano ha pubblicato il quinto album, Rock’n’Roll Baby, a fine 2019. Ecco dove acquistare i biglietti per l’evento e il prezzo relativo.

Wolfmother in Italia: la data del concerto e dove acquistare i biglietti

I Wolfmother suoneranno in Italia il 27 agosto 2020, in Piazza Duomo, a Prato. La band australiana condividerà il palco con gli Hardcore Superstar. Un appuntamento a cui i fan non potranno sottrarsi al Festival Settembre Prato è Spettacolo.

Il gruppo di Andrew Stockdale prenderà parte al festival toscano, al quale si potrà accedere acquistando il biglietto su TicketOne a partire dalle ore 10 del 14 febbraio 2020 e nei punti vendita fisici, a partire dal 17 febbraio 2020, alle ore 10. Il prezzo è fissato a 28 euro più eventuali diritti di prevendita.

Il video di Woman:

Wolfmother: un sound ispirato a Black Sabbath e Led Zeppelin

Hanno vinto il Grammy Award per Best Hard Rock Performance con la canzone Woman. Un gruppo che è stato definito dal grande Alice Cooper un incrocio tra Jimi Hendrix e Steppenwolf.

I membri della band, nei fatti, propongono un sound che si ispira ai grandi artisti heavy metal della scena musicale anni ’60 e ’70 come i Black Sabbath e i Led Zeppelin, nonostante siano una band relativamente recente, che è stata messa in piedi nei primi anni 2000 ma che si ispira, per l’appunto, ai grandi nomi del passato.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/wolfmother

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/wolfmother