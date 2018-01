EUR 19,90

Uomo Tank Top di woldo Athletic

La Tank TOPS von woldo Athletic sono ideali, per mettere in scena il corpo e nello sport e nella Gym a dare il meglio le proprie potenzialità. La traversa sono pratici e allo stesso tempo elegante e volete grazie alle colorate, grande torace Prints sa distinguersi, mentre le diverse stampe e colori ogni Shirt conferiscono un carattere individuale. Il leggero, comodo portante in cotone completa la Tank TOPS come il top per lo sport AB.

woldo Athletic – casual. sports. Wear.

‘woldo Athletic incarna il casual Street and Sportswear, che per un look sportivo e un design trasparente con molti dettagli, che si al Sport, ma può essere indossato anche, oltretutto. Ha la sua origine la marca woldo Athletic in sport, o meglio in Hockey su ghiaccio. Giocatori hanno l’ ex canadese di hockey su ghiaccio Profi Martin Walter Il soprannome woldo, da voi Walter non riusciti. Insieme Sport anche con un partner aus dem calcio è stata fondata nel 2015, la marca woldo Athletic, la qualità, estetica e funzionalità. Der slogan “Passion since 1983 è disponibile per l’ anno di nascita dei fondatori.

Dimensioni del prodotto del Tank TOPS: – Larghezza petto = > M: 46 cm, L: 49 cm, XL: 52 cm – ampiezza dell’ orlo = > M: 47 cm, L: 50 cm, XL: 53 cm

Lunghezza – AB posteriore centrale = > M: 70 cm, L: 72 cm, XL: 74 cm

woldo Athletic – Canottiera da uomo con stampa e piccola etichetta Flag nella parte anteriore

Di alta qualità e morbido mix di cotone, il che Stringer è molto comodo da indossare

Morbido cotone, formbestaendige resistente e durevole, comfort elevato e delicato sulla pelle

Il nostro modello indossa la taglia L e ha un’ altezza di 187 cm, vestibilità: slim fit (stretta, sottile, alla moda aderente)