Wladimiro Tallini per chi è cresciuto negli anni duemila è stato certamente un’icona trash; è infatti impossibile dimenticare le sue pubblicità martellanti nelle quali ci invitava a scaricare (a pagamento) le suonerie per i nostri cellulari. Da quella che ti chiamava cantando il tuo nome, al celebre gattino Virgola, fino all’inno della squadra di calcio del cuore.

Intervistato da Blogo qualche anno fa, aveva infatti definito “odiose” le sue stesse pubblicità perché venivano mandate più volte all’interno dello stesso programma televisivo.

“Non è che anche io mi sopportassi così tanto. Perché se in una stessa fascia oraria vedi lo stesso spot per tre volte poi finisci per odiarlo. Durante il Festivalbar, per dire, andavo in onda per almeno tre volte in una sola serata. Per non parlare delle trasmissioni del mattino. Era un’esposizione incredibile. Ecco perché quello spot è rimasto così impresso e al contempo odiato. Ancora oggi continuano le pagine sui social contro di me…”.