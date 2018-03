Offerte in primo piano >> eBay <<

Wistron potrà realizzare un nuovo impianto di produzione in India, così da ampliare la produzione di iPhone nel paese.

Il nuovo impianto da 105 milioni di dollari sarà realizzato nei pressi del centro tecnologico di Bengaluru. Attualmente, Wistron produce in India gli iPhone SE venduti nel paese, ma presto potrebbe avviare la produzione anche dell’iPhone 6s. Con questa mossa, Apple riuscirebbe a vendere l’iPhone 6s in India ad un prezzo più vantaggioso, così da ampliare la sfera dei potenziali acquirenti.

Dopo anni di diatribe, il governo indiano e Apple hanno trovato un accordo per consentire all’azienda di aprire nuovi Apple Store in India, previo avvio della produzione degli iPhone nel paese. Con questo secondo stabilimento Wistron, Apple potrebbe presto ampliare la sua presenza nel mercato smartphone in India, ora ferma al 3%.