Prezzo: EUR 29,99 - EUR 19,99



Lo zaino è ideato per proteggere e mantenere in posizione il portatile quando si è in movimento.Quando si viaggia con il computer, non c’è bisogno di portare altre borse.

Lo zaino ha un design multitasche per contenere libri, portadocumenti, accessori, penne e altri oggetti.

Gli spallacci imbottiti regolabili rendono il trasporto dello zaino più confortevole anche quando contiene i vari dispositivi.Design multitasche con scomparto imbottito per laptop, per sottile computer da 15,6 pollici.

Una cinghia imbottita consente lo zaino attaccato alla maniglia del bagagliaio per un facile trasporto.

Interni capienti per trasportare libri, documenti e cartelline. Con spallacci imbottiti e comodi. Scomparti organizzativi (penne, chiavi, cellulare) . Tasche a rete laterali per bottiglie d’acqua.

Dimensioni: 30 x 12 x 46 cm. Peso: 1.38 kg

Servizio di garanzia di 40 giorni e cliente amichevole. Una grande scelta per l’idea del primo giorno e il dono.