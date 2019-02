Ieri sera in un ristorante di Como c’è stata una violente lite fra Laura Cremaschi e Wilma Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti.

Nel video pubblicato dalla Cremaschi si vede chiaramente la Faissol aggredirla lanciandole contro un bicchiere pieno d’acqua [premi qua per recuperare il video!] con tanto di sfogo post aggressione della showgirl di Avanti Un Altro in cui spiega quello che è successo.

Questa mattina è stata però la Faissol a raccontare l’aneddoto, svelando aspetti inediti che la Cremaschi aveva omesso:

“Se è successo quello che è successo ci sarà stato un motivo. Non perdo più di un minuto per quella lì perché ho altre cose da fare. Lei era abbastanza palese che ci stesse provando perché durante il selfie gli accarezzava le collane e quando sono andata in bagno lei si è messa seduta al mio tavolo, al mio posto, davanti al mio cibo per parlare con Francesco, gli ha chiesto il numero e gli faceva vedere le sue foto sexy e in bikini che aveva su Instagram. […] Gli faceva tanti sorrisini.. Ed a un certo punto Francesco va in bagno, lei lo guarda si apre la giacca, sistema il decolletee e lo segue. Lei lo stava aspettando fuori dal bagno con la scusa del selfie venuto male e le ho detto ‘Ooh hai rotto il cazzo!’, lei mi ha detto ‘Sei scandalosa, sei pazza, sto solo chiedendo un selfie!’ e mi ha fatto sbroccare perché lei mi dava della pazza, le ho lanciato l’acqua e le ho lanciato il bicchiere sul tavolo. Provate ad inseguire mio marito in bagno: lo rifarei cento volte. Il mondo dello spettacolo è un mondo abbastanza… Beh… Con mio marito non si fanno queste cose, quindi niente. Se pensate che una donna sicura dovrebbe subire questo tipo di invasione beh, è una scelta vostra”.