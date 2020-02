Willie Peyote

Willie Peyote annuncia il nuovo tour estivo!

Il tour lo porterà ad esibirsi sui palchi di alcuni dei più importanti festival italiani, come Rock in Roma, Rugby Sound Festival, Collisioni, Noisy Naples e in altre importanti location!

Biglietti in vendita dalle ore 16 del 19 febbraio! ⬇️

