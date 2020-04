Willie Peyote e Shaggy, Algoritmo: il nuovo singolo del rapper torinese insieme all’artista caraibico.

Willie Peyote è tornato, e stavolta non è da solo. Il rapper torinese ha infatti unito le forze con il producer Don Joe e con una grande star internazionale, Shaggy, per un singolo pronto a scalare le classifiche.

Si tratta di un pezzo inedito, che rilancia sulla scena l’artista a distanza di diversi mesi dall’album Iodegradabile, che avrebbe dovuto essere presentato in tour anche durante l’estate. Il Coronavirus ha però cambiato anche i piani del rapper torinese, come quelli di ogni altro artista in Italia.

Willie Peyote e Shaggy: Algoritmo

“E così hai fatto un pezzo con Don Joe e Shaggy? Sì, ma niente di serio“, ha scritto sui social il noto cantautore, parafrasando una delle battute più celebri di Tre uomini e una gamba, celebre pellicola di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Algoritmo è in uscita il 1° maggio, e per il momento conosciamo pochi dettagli. Il testo è stato scritto dallo stesso Guglielmo, in collaborazione con un altro rapper piemontese, Lince, mentre alla produzione troviamo Don Joe e Kavah.

Di seguito il post con l’annuncio:

Willie Peyote parla di Algoritmo

Il nuovo brano di Willie è in arrivo il 1° maggio, Festa dei lavoratori. E non è una casualità.

Lo ha spiegato lo stesso artista torinese, sottolineando come in questo momento di emergenza tra i molti settori a rischio c’è anche quello dello spettacolo, che sarà l’ultimo a ripartire.

“Credo che l’unico modo per non fermarsi sia effettivamente non fermarsi“, ha affermato Peyote, “e per questo io e gli artisti coinvolti abbiamo deciso di dare un segnale pubblicando Algoritmo nel giorno della Festa dei lavoratori, facendo quello che ci riesce meglio e quello che di fatto è la nostra professione, ovvero la musica“.