Will & Grace è ufficialmente terminato: la scorsa notte negli Stati Uniti d’America è infatti andata in onda quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti (e questa volta è davvero ufficiale) l’ultima puntata della sitcom più divertente di sempre.

Dopo 11 stagioni (8 andate in onda dal 1998 al 2006 e le ultime 3 dal 2017 al 2020), Will & Grace ha detto addio ai suoi fan trascinandosi però una triste polemica: la maretta fra le attrici protagoniste, Debra Messing e Megan Mullally.

Contattato da EW, il produttore Max Mutchnick ha infatti confermato che fra il cast ci sono stati dei disguidi ed è stato il portale TV Line a fare il nome delle due attrici.

“Lavoriamo sempre con questo motto, che tutto ruota intorno al lavoro. Si tratta solo di lavoro. Quindi se manteniamo fede a questo, vi teniamo fuori da tutto ciò che è successo sul set quest’anno perché non avrebbe fatto altro che ostacolare le storie che volevano raccontare. Non è stato un anno facile, ma l’eredità duratura dello spettacolo è molto più importante per noi di qualsiasi disputa temporanea che ci sarà sulla scena”.