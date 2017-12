Si è svolto il 20 dicembre presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania l’evento che ha concluso la tappa siciliana di #WikiTIM, il progetto ideato da TIM con Wikimedia Italia per incentivare lo sviluppo della conoscenza digitale in Italia.

L’iniziativa #WikiTIM è un progetto educativo di scrittura corretta di nuove voci o la riscrittura di quelle già esistenti dell’enciclopedia libera Wikipedia impiegando e condividendo le risorse ed esperienze di chi partecipa all’Edit-a-thon, ossia il momento in cui viene (ri)scritta e pubblicata una pagina su Wikipedia, tra cui selezionate Università italiane ed esperti wikipediani, soci di Wikimedia Italia (l’italiana ufficiale di Wikimedia Foundation, la Fondazione americana a capo di Wikipedia).

In occasione dell’Edit-a-thon del 20 dicembre sono state aggiornate, o create ex novo, otto voci digitali sul tema relativo alla disinformazione e alle fake news: Fake news [articoli redatti con informazioni inventate, ingannevoli o distorte, resi pubblici con il deliberato intento di disinformare o diffondere bufale attraverso i mezzi di informazione tradizionali o via Internet, soprattutto per mezzo dei media sociali.], Post-verità [condizione secondo cui, in una discussione relativa a un fatto o una notizia, la verità viene considerata una questione di secondaria importanza.], Bufala [termine colloquiale per indicare una notizia falsa], Debunker [demistificatore o ingannatore; un individuo che mette in dubbio o smaschera ciarlatanerie, bufale, affermazioni false, esagerate, antiscientifiche, dubbie o pretenziose], Disinformazione [fenomeno che si verifica quando le informazioni percepite da un soggetto possono non corrispondere alla stessa intenzione per cui esse sono state diffuse], Faziosità [in riferimento a chi, in modo privo di oggettività, subordina tutto alla propria ideologia tendendo ad essere intransigente e settario], David Puente e La grande bufala della borsa valori del 1814 [bufala incentrata su informazioni false sulle guerre napoleoniche che ha coinvolto la Borsa valori di Londra nel 1814].

“Le voci su cui abbiamo lavorato vertono su argomenti di grande attualità: fake news, disinformazione, bufale e il concetto di post-verità” ha commentato Fabio Rinnone di Wikimedia Italia, ricordando che il termine ‘post-verità’ è stato eletto ‘parola dell’anno 2016’ dall’Oxford English Dictionary.

#WikiTIM ha l’obiettivo di arricchire l’enciclopedia digitale Wikipedia garantendo la qualità del risultato in termini di contenuto e forma, in particolare per quelle voci sulle quali l’esperienza tecnologica di TIM può essere un valido supporto. Oltre alle proprie conoscienze nel settore della comunicazione, TIM ha reso liberamente disponibili sotto una licenza Creative Commons immagini inedite dell’Archivio storico di Torino per accompagnare parte delle nuove voci su Wikipedia.

“In un momento in cui si parla molto di controllo e credibilità delle fonti sul web, #WikiTIM vuole dare una risposta concreta al tema di come tutelare il bene comune della conoscenza, diffondendola e certificandola attraverso innovative forme di collaborazione” ha commentato Paolo Artuso, Responsabile Progetto #WikiTIM.

La tappa di Catania di #WikiTIM ha fatto seguito a quelle di Urbino, Milano, Roma e Napoli.

In occasione dell’Edit-a-thon all’Università Carlo Bo di Urbino, sono state rielaborate ed inventate le seguenti voci: Contenuto generato dagli utenti, Cultura Partecipativa, Intelligenza Collettiva, Disintermediazione, Narrazione Transmediale e Social Tv.

In occasione dell’Edit-a-thon al Politecnico di Milano sono state aggiornate o create ex novo dodici voci: Apprendimento automatico, Calcolo relazionale, Cartografia numerica, Cloud database, Data integration, Database paralleli, Intelligenza artificiale, Linguaggi formali per basi di dati, Modulo di deformazione lineare, Progettazione di basi di dati, Sistema di coordinate terrestri, Sistema geodetico di riferimento.

Con la collaborazione con la LUISS Business School di Roma sono state aggiornate o editate ex novo sette voci nell’ambito della cultura economica e digitale: Azione Revocatoria Ordinaria e Fallimentare, Donazione di cosa altrui, Brand Identity, Crisi d’impresa (storia, organizzazione, aspetti economici ed evoluzione normativa), Transazione fiscale, Sovraindebitamento, Pianificazione di progetto.

Infine, con il contributo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, sono state aggiornate o create ex novo sei voci: Controllo della congestione, Controllo della congestione in TCP, Gestione di rete, Simple Network Management Protocol, Big data, Big Data Analytics.