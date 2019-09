Un nuovo album degli Who potrebbe arrivare a novembre: ecco l’annuncio di Pete Townshend durante un concerto al Madison Square Garden di New York.

Dopo tante voci e indiscrezioni, stavolta sembrerebbe essere ufficiale: un nuovo album degli Who è in arrivo nei prossimi mesi. Dopo un piccolo assaggio concesso ai fan dal vivo qualche tempo fa, la band di Roger Daltrey ha regalato qualche altro indizio durante un concerto al Madison Square Garden di New York.

Ecco tutto quello che sappiamo su quello che dovrebbe essere il dodicesimo album della band guidata da Pete Townshend.

Who: nuovo album in arrivo?

Sul palco del Madison Square Garden per la data del 1° settembre del Movin On! Tour, Pete Townshend si è lasciato andare a un annuncio che lascia pochi spazi a dubbi: “L’anno prossimo, si spera, le canzoni che faremo uscire a novembre saranno delle hit. O forse non lo saranno“.

C’è dunque non una data, ma un periodo in cui dovrebbe uscire il nuovo lavoro della band inglese, ovvero il prossimo mese di novembre. E per confermare che fanno sul serio, gli Who hanno anche regalato un assaggio di questo prossimo disco. Ecco il brano inedito Big Cigars:

Nuovo album Who: i dettagli

Non si sa ancora quale sarà il titolo del nuovo lavoro degli Who, ma Townshend ha regalato qualche altro dettaglio. A quanto pare il disco uscirà attorno alla metà di novembre e conterrà circa 11 o 12 canzoni.

Ricordiamo che attualmente la formazione degli Who, oltre agli storici Pete Townshend e Roger Daltrey, vanta al basso Pino Palladino al posto del compianto John Entwistle e alla batteria Zak Starkey, figlio di Ringo Starr, cui viene affidato il gravoso compito di sostituire Keith Moon. Oltre a loro, si sono aggiunti alla band anche Simon Townshend, fratello minore di Pete, alla chitarra e John Corey e Mick Talbot alle tastiere.

