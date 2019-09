Uno spettacolo dell’ologramma di Whitney Houston è stato confermato per il 2020: tutti i dettagli del tour.

Whitney Houston nel 2020 tornerà a emozionare i suoi fan. Ovviamente, non in carne e ossa, ma tramite un ologramma. L’indiscrezione lanciata nel maggio 2019 dal New York Times è stata confermata da Seth Faber, responsabile del marketing della società Primary Wave.

Ecco tutti i dettagli sul tour dell’ologramma della splendida e sfortunata diva della musica pop e soul.

Ologramma Whitney Houston: il tour 2020

A quanto pare la Base Hologram, azienda che ha già prodotto gli show virtuali di artisti del calibro di Roy Orbison, Frank Zappa e Amy Winehouse, ha preparato uno spettacolo incentrato proprio sulla grande Whitney Houston, scomparsa l’11 febbraio 2012.

Stando alle parole di Seth Faber, si tratterà di uno show incredibile, un’esperienza fenomenale e molto molto realistica. Per ora non sono state diffuse le date, ma il tour dovrebbe partire nel 2020 e dovrebbe toccare solo il Regno Unito.

Oltre che virtuale, lo spettacolo dovrebbe avere anche una controparte reale. Con l’immagine di Whitney dovrebbe infatti esibirsi una band in carne e ossa.

Il ritorno di Whitney Houston

Stando a quanto riferito dal New Music Express, l’unica erede della divina Whitney, ovvero la sorellastra Pat, recentemente si era sfogata affermando che prima della sua morte il suo nome era stato circondato da troppa negatività, tanto da oscurare la sua musica e il suo incredibile talento.

Oggi però la situazione è cambiata e finalmente le è stato restituito quell’alone di grandezza che per troppo tempo era passato in secondo piano.

Tra l’altro, oltre all’hologram tour, nei prossimi mesi dovrebbe arrivare anche un libro dedicato all’artista, A Song for You: My Life with Whitney Houston, scritto da Roby Crawford, una delle sue migliori amiche.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/WhitneyHouston/