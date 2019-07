ROMA – Oltre due segnalazioni di illeciti al giorno, e un trend in crescita, soprattutto al Sud, con un trend in crescita, specialmente dal Sud, da parte perlopiù di dipendenti pubblici, in particolare per appalti illegittimi. È quanto emerge dal IV rapporto annuale sul whistleblowing dell’Anac, presentato oggi mattina nella sede romana dell’Autorità dal presidente Raffaele Cantone.



Due segnalazioni al giorno

Il rapporto, illustrato dal magistrato Anna Corrado, parte dalle cifre assolute: nel 2018 l’Anac ha ricevuto 783 segnalazioni (65 al mese), più del doppio rispetto alle 364 del 2017. Nei primi sei mesi del 2019 ne sono giunte già 439 (73 al mese). L’82 per cento delle segnalazioni arriva tramite l’app protetta lanciata da Anac a febbraio 2018, le altre per posta cartacea. Nel 2019 aumentano le segnalazioni dal Sud e dalle isole (dal 41,3 per cento del 2018 al 51,7 al 30 giugno), in flessione il Centro (da 22,9 a 20,1) e il Nord (da 32,1 a 26 per cento).



rep

Chi sono i whistlebower

Più di un whistleblower su due è un dipendente pubblico; il 14,2 per cento lavora per, o collabora con, un fornitore della Pubblica amministrazione o un dipendente di società controllate o partecipate (14%). I dirigenti sono poco più del 5%. Ma “parlano” sempre di più anche militari e forze dell’ordine: nel primo semestre 2019 sono già giunte 15 segnalazioni (4,2%). In tutto il 2018 erano state 11.



Appalti illeciti nel mirino

I casi più frequenti rimangono gli appalti illegittimi (22,6%). In calo corruzione, cattiva amministrazione e abuso di potere (dal 24,1% del 2018 al 18,7 del 2019). A seguire, concorsi illegittimi (12,3%), cattiva gestione delle risorse pubbliche o vicende di danno erariale (11,5%) e i conflitti di interessi (9%). Oltre un terzo delle segnalazioni arrivano da Regioni ed enti locali (38,3%), ma è in netto aumento la voce ministeri, enti previdenziali, autorità indipendenti, agenzie pubbliche o simili salita dal 17,6 al 27,7%.

Concorsi, assenteismo, nomine illegali

Parte delle segnalazioni all’Anac vengono archiviate, ma aumentano quelle che vengono inviate per approfondimenti penali o contabili: nel 2018 20 sono finite in Procura e 19 alla Corte dei Conti. Nei primi 6 mesi del 2019 gli invii alla Procura sono già stati 33, quelli alla Corte dei Conti sono 29. Alcuni esempi? Le pressioni per riammettere un concorrente escluso da una gara in una Regione del Centro, l’uso illegittimo di permessi sindacali (un Comune del nord), la nomina illegittima del comandante dei vigili sempre di un Comune del Nord, una presunta cattiva gestione (con tanto di favoritismi politici) che avrebbe portato al mancato recupero di esposizioni debitorie in un ente pubblico nazionale, e poi assunzioni senza selezione e senza requisiti, false attestazioni della presenza in servizio in un ministero o presunti concorsi truccati in una Asl del Sud.

Cantone: “Una cultura che sta prendendo piede”

Il bilancio è positivo, ha detto il presidente Anac Cantone, perché “dimostra che il whistleblowing è un istituto che sta prendendo piede. “Ciò che ritengo importante – ha aggiunto – è che migliora il livello della qualità delle segnalazioni: non c’è più una logica egoistica, ma sempre di più si segnala per colpire fatti di legittimità che danneggiano la Pubblica amministrazione. Questo smentisce chi a suo tempo aveva criticato la legge: non sono volati gli stracci. Si sta anzi diffondendo l’idea che girare la testa non è solo connivenza, ma complicità”.



Tutelare chi denuncia dalle ritorsioni

“Abbiamo monitorato – ha spiegato – non solo le segnalazioni ad Anac ma anche quelle agli enti pubblici e appurato che sono in aumento quelle anonime. E’ il contrario del whistleblowing: il whistleblower ci mette la faccia. Forse i segnalanti non si sentono tutelati da eventuali ritorsioni”. Quanto ai contenuti degli illeciti, ha aggiunto, “il tasso di illegalità reale e percepita nel settore degli appalti resta il dato più preoccupante a differenza di trend legislativi che vanno sempre più nella logica di deregulation e che non aiutano certamente il rispetto delle regole”. Al Sud, ha concluso il presidente Anac, “il livello di problemi è elevato, e restano prioritarie le segnalazioni sugli appalti”.







Fonte