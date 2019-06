“Io non sapevo assolutamente che lo stabilimento avrebbe chiuso. In quali condizioni fosse lo stabilimento Whirpool si sapeva da mesi, tanto è vero che gli operai stavano con i contratti di solidarietà”. Lo ha affermato il vice premier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ospite a “Radio Anch’io” su Rai Radio1, rispondendo all’ex titolare del Mise, Carlo Calenda, che ieri lo ha accusato di aver mentito davanti al Parlamento dicendo nelle scorse settimane che l’impianto di Napoli non avrebbe chiuso.

Roma, 400 operai della Whirlpool di Napoli in corteo per l’incontro con il Governo in riproduzione….

“Che quello stabilimento era in condizione difficoltà lo sapevamo tutti”, ha detto Di Maio ricordando che i lavoratori erano in solidarietà, ma rispondendo “assolutamente no” alla domanda se conosceva le intenzioni della azienda: “Sapevamo da sempre che lo stabilimento non se la cavava bene”.

“Nell’incontro di ieri è stato fatto un passo in avanti, non posso dire che è stato pienamente soddisfacente, perché Whirlpool ci ha detto che non vuole disimpegnarsi dallo stabilimento Napoli, quando prima aveva detto che se ne sarebbe andata. Su questo ripensamento penso che abbia inciso anche la mia decisione di ritirare gli incentivi che erano stati assegnati”, ha concluso Di Maio.

La deputata Pd Debora Serracchiani, capogruppo in commissione Lavoro, attacca: “Luigi Di Maio ha mentito ai lavoratori e ai cittadini sulla vicenda Whirlpool. E’ stato costretto ad ammettere che sapeva della crisi dello stabilimento di Napoli, ben prima dell’annuncio fatto il 31 maggio dall’azienda. Lo ha fatto, come al suo solito, in tv. E senza alcun pudore ha mandato contemporaneamente il sottosegretario Durigon in commissione a dire l’esatto contrario!”.





