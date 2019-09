Whirlpool ha inviato oggi alle sigle sindacali una convocazione “per condividere importanti aggiornamenti relativi allo stabilimento di Napoli”. Lo annuncia l’azienda in una nota precisando che l’incontro si terrà a Roma il 16 settembre.

“A oltre un mese dall’ultimo incontro al Mise, tenutosi lo scorso primo agosto, e data l’assenza di una prossima convocazione del tavolo in sede ministeriale, – si legge – l’azienda ritiene necessario proseguire nel percorso di confronto con le parti sociali, al fine di dare al più presto un futuro sostenibile ai 410 lavoratori di Napoli”.

“Fim, Fiom e Uilm chiedono al ministero dello Sviluppo economico di ripristinare urgentemente il tavolo Whirlpool, prima che sia troppo tardi e che la multinazionale assuma scelte unilaterali – si legge in una nota congiunta delle tre sigle sindacali – La direzione di Whirlpool ha annunciato che il giorno 16 settembre vuole comunicarci importanti decisioni relative allo stabilimento di Napoli, ma come sindacato non vogliamo rinunciare al tavolo istituzionale né possiamo accettare che il Governo si defili in una vertenza così importante in cui le scelte delle istituzioni nel bene o nel male sono evidentemente determinanti. L’impressione è che Whirlpool voglia approfittare della crisi di governo per forzare la mano e imporre la dismissione della storica fabbrica partenopea di lavatrici. Il protrarsi della inerzia da parte del Ministero dello Sviluppo economico sarebbe imperdonabile e probabilmente avrebbe esiti irreparabili”.

“Dobbiamo prendere atto che la Whirlpool è sorda agli appelli alla responsabilità e al rispetto dei tavoli istituzionali che, in questi giorni, da più parti sono stati rivolti al management – protesta Antonio Accurso, segretario generale Uilm Campania – Convocare una riunione senza dare il tempo al nuovo governo di far ripartire il confronto ci sembra una mossa avventata che rischia di drammatizzare la vertenza. La politica e le istituzioni locali e nazionali diano priorità assoluta a questa che è una vertenza simbolo per il sud, per il lavoro di qualità e per la credibilità delle istituzioni”.