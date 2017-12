Lo smartphone Android continua a visualizzare la notifica che lo spazio sul dispositivo è quasi del tutto esaurito con l’invito a liberare dello spazio? Magari vi chiedete come sia possibile avere la memoria piena sul vostro smartphone Android se utilizzate solo due o tre applicazioni… poi magari vi viene in mente che tra queste c’è Whatsapp. Ebbene, pochi utenti se ne potrebbero rendere conto, ma chi utilizza molto Whatsapp si potrebbe trovare facilmente con la memoria piena sullo smartphone Android, soprattutto se si condividono e si ricevono molti file multimediali quali foto, immagini animate GIF, video, clip audio o altri documenti ‘pesanti’. Ogni file ricevuto viene salvato sulla memoria del dispositivo, andando ad occupare spazio. Tuttavia, è facile andare a cancellare file nelle conversazioni di Whatsapp per liberare spazio, se mai ce ne fosse bisogno. E non bisogna perdere tempo ad aprire le singole conversazioni alla ricerca di singoli file pesanti da eliminare, in quanto bastano pochi semplici passaggi da seguire direttamente all’interno dell’app Whatsapp- E’ possibile scegliere nello specifico quali tipo di file eliminare, e in quali conversazioni in particolare. Andiamo quindi a scoprire come andare a liberare spazio sullo smartphone Android eliminando file multimediali inviati/ricevuti via Whatsapp in pochissimo tempo (meno di dieci passaggi).

La prima cosa da fare è andare ad aprire l’app di Whatsapp sullo smartphone, quindi entrare nelle ‘Impostazioni’ e selezionare la voce ‘utilizzo dati e archivio‘ – è la quarta voce, si trova tra Notifiche e Contatti. A questo punto bisogna entrare in ‘Utilizzo archivio‘ per aprire la pagina dove è presente l’elenco di tutte le conversazioni aperte in Whatsapp, elencate nell’ordine “da quella che pesa di piu’ a quella che pesa di meno”. Di per sè una conversazione di solo messaggi testuali ‘pesa’ poco, in quanto sono i file multimediali a pesare di piu’. La prima conversazione dell’elenco sarà quindi quella piu’ pesante, anche se magari si trova un solo video il quale pero’ magari pesa 50MB, ad esempio.

Una volta entrati nella pagina con l’elenco delle conversazioni in Whatsapp elencate dalla piu’ pesante a quella meno pesante, bisogna cliccare su una di queste conversazioni (è consigliato entrare nelle prime dell’elenco, essendo quelle che occupano piu’ spazio sulla memoria dello smartphone), e a questo punto si apre la pagina con le statistiche della conversazione selezionata, con riportato il conteggio dei messaggi di testo contenuti in essa ma anche il conteggio dei file multimediali divisi per tipologia -Immagini, GIF, Messaggi video, Messaggi audio e Documenti. Al fianco di ogni tipo di file è possibile vedere lo spazio che occupano nella memoria dello smartphone.

Per andare ad eliminare i file che occupano piu’ memoria sullo smartphone, in fondo alla pagina con le statistiche di una conversazione bisogna premere il pulsante ‘Gestisci messaggi’ per attivare le opzioni che ci consentiranno di eliminare i file piu’ pesanti.

Una volta premuto il pulsante ‘Gestisci messaggi’ si vedrà comparire al fianco di ogni tipo di file elencato – sulla destra della quantità di kilobyte/megabyte occupati nella memoria – una casella di selezione: va selezionata la casella relativa ai tipi di file che si vogliono eliminare (anche un solo tipo se volete). Ad esempio, se si vogliono eliminare solo GIF e Messaggi video bisogna selezionare la casella di selezione al fianco solo di queste due opzioni, lasciando vuote le altre caselle (attenzione a lasciare vuota la casella a fianco dell’opzione Messaggi di testo, a meno che non si vogliano cancellare i messaggi testuali). Una volta scelti i tipi di file da eliminare, basterà premere in fondo alla pagina il pulsante ‘Elimina messaggi‘.

A questo punto i file della conversazione selezionata che occupavano piu’ spazio sono stati eliminati dalla memoria del telefono. Basterà ripetere gli stessi passaggi anche per le altre conversazioni che occupano piu’ spazio in memoria per liberarne un bel po’ . Solitamente i file che occupano di piu’ sono i video e le immagini, quindi si potrebbe partire con l’eliminare questo tipo di file dalle conversazioni.

Ricapitolando, ecco gli step da seguire per liberare spazio sulla memoria del telefono cancellando i file multimediali in Whatsapp:

1 – Apri Whatsapp



2 – Apri le Impostazioni nell’app Whatsapp



3 – Seleziona Utilizzo Dati e Archivio



4 – Seleziona Utilizzo Archivio



5 – Seleziona la conversazione in cui eliminare i file (preferire le conversazioni piu’ in alto nell’elenco che compare)



6 – In fondo pagina, premere ‘Gestisci Messaggi’



7 – Spuntare i tipi di file da eliminare, quelli che occupano di piu’



8 – Premere su ‘Elimina Messaggi’ in fondo alla pagina



9 – Ripetere i passaggi dal 6, 7 e 8 selezionando altre conversazioni come dal punto 5.