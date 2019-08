“Dopo le numerose segnalazioni ricevute negli ultimi giorni, vi invitiamo a diffidare di una bufala che sta tornando attuale su WhatsApp, secondo cui Adidas regalerebbe 3000 scarpe e magliette in occasione del suo compleanno”. E’ quanto scrive la Polizia Postale su Facebook che segnala come nulla di tutto questo sia vero. Invita, poi, a fare “attenzione a non selezionare alcun link” che possa “portare in siti, che come già sappiamo, possono raccogliere non solo i nostri dati, ma anche quelli della carta di credito, in modo tale da completare al meglio la truffa per i malintenzionati”, ricordando che “nessuno regala niente”.

Fonte