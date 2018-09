WhatsApp, l'aggiornamento che cambia tutto

(Afp)

WhatsApp non si ferma mai. L’ultimo aggiornamento permetterà a chi ha un iPhone, come si legge proprio nelle specifiche comunicate dagli sviluppatori, di vedere le immagini, i video e le gif animate senza dover entrare nell’applicazione.

Usando “il 3D Touch oppure facendo scorrere la notifica verso sinistra toccando ‘visualizza’”, scrivono, si potrà guardare il contenuto multimediale senza che gli altri se ne accorgano perché non risulti on line. Funziona solo su IOS 10 e versioni successive. Per ora è disponibile per il melafonino, ma a breve l’aggiornamento sarà pronto anche per Android.