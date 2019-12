Arrivano i messaggi ‘con scadenza’ su WhatsApp. Come anticipa il profilo @Wabetainfo, l’app di messaggistica potrebbe proporre in futuro l’opzione per l’eliminazione automatica dei messaggi. Le prime tracce del nuovo tool sono state individuate nell’aggiornamento della versione beta 2.19.275 per Android. Lo strumento, secondo quanto trapela, dovrebbe consentire di ‘pulire’ le chat di gruppo, nelle quali si accumulano valanghe di messaggi. L’opzione, che mira a garantire maggiore efficienza dello smartphone, dovrebbe essere attivata e disattivata solo dagli amministratori dei gruppi. Secondo le anticipazioni di @Wabetainfo, il tool non dovrebbe essere disponibile per le chat individuali. In teoria, però, è possibile creare un gruppo che comprenda due soli utenti.

