Novità per l’App di messaggistica istantanea più conosciuta al mondo. “Stiamo introducendo una nuova impostazione di privacy e un sistema ad inviti per aiutarti a decidere chi può aggiungerti ai gruppi”. E’ quanto si legge sul blog ufficiale di WhatsApp, ricordando che, per attivarla, bisogna aprire l’App e andare su ‘Impostazioni’, poi ‘Account’ > ‘Privacy’ > ‘Gruppi’ e selezionare una delle tre opzioni: “Nessuno“, “I miei contatti” o “Tutti“.

“‘Nessuno’ significa che dovrai approvare l’iscrizione a tutti i gruppi a cui sei invitato”, mentre “‘I miei contatti’ significa che solo gli utenti che hai nella tua rubrica possono aggiungerti ai gruppi”. In questi casi, si legge ancora, “alla persona che ti aggiunge a un gruppo verrà richiesto di inviare un invito privato attraverso una chat individuale, dandoti la possibilità di unirti al gruppo. Avrai tre giorni per accettare l’invito prima che scada”.

Con queste nuove funzionalità, “gli utenti avranno un maggiore controllo sui messaggi di gruppo che ricevono”. Le nuove impostazioni sulla privacy “saranno disponibili in tutto il mondo nelle prossime settimane per coloro che utilizzano l’ultima versione di WhatsApp”.

