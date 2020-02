WhatsApp, nuova truffa in agguato. Viene segnalata la diffusione di un messaggio proveniente da contatti sconosciuti: “Mi puoi aiutare brevemente? Riceverai subito un SMS. Puoi inviarmi il codice nel messaggio?”, il testo -in linea di massima- del messaggio ‘esca’. Nel successivo SMS, generato direttamente dall’applicazione, è contenuto un codice di 6 cifre. Il codice serve però per autenticare l’applicazione su un altro dispositivo: l’invio delle 6 cifre ad un altro utente, in sostanza, significa consegnare il proprio account ad un’altra persona. Sul sito ufficiale dell’applicazione, d’altra parte, si legge: “Non condividere il codice di verifica via SMS di WhatsApp con nessuno, nemmeno con amici o familiari”.

