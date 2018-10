WhatsApp, arrivano gli sticker

(Ipa/Adnkronos)

Siamo felici di annunciare l’arrivo degli sticker su WhatsApp. A scriverlo è il blog ufficiale della popolarissima applicazione di messaggistica che parla di tempi brevi. “Saranno disponibili su Android e iPhone nel corso delle prossime settimane” scrivono. “Che si tratti di una tazzina sorridente o di un disperato cuore infranto, gli sticker possono aiutare a esprimere emozioni o stati d’animo in modo più efficace rispetto alle sole parole”. Per cominciare, spiegano, “forniremo pacchetti di sticker, creati dai designer di WhatsApp, e una selezione, creata da altri artisti”. Inoltre, “supportiamo pacchetti di terze parti per consentire a designer e sviluppatori di tutto il mondo di creare sticker per WhatsApp”. “Chiunque potrà pubblicare la propria applicazione di sticker sul Play Store di Google o sull’App Store di Apple, dopodiché gli altri utenti potranno scaricarla e cominciare a inviare gli sticker direttamente da WhatsApp”. Per inviarli in una chat, informano, basterà toccare “il nuovo tasto degli sticker e selezionare quello desiderato”, mentre per “aggiungerne di nuovi sarà necessario utilizzare l’icona ‘+'”.