WhatsApp, arriva la pubblicità

(Afp)

WhatsApp, si cambia. Dite addio alle chat senza pubblicità. Con il nuovo anno, secondo alcuni rumours di WABetaInfo su Twitter, gli spot non risparmieranno il sistema di messaggistica più famoso. Ci si chiede, però, dove saranno i banner e se saranno, come si ipotizza, orientati a seconda delle preferenze dell’utente, individuate sulla base degli argomenti di cui si è parlato nei messaggi. “Ho già due idee di come saranno gli annunci senza impattare con la crittografia end-to end e la privacy del contenuto del messaggio ma lo diremo in futuro” cinguettano da WABetaInfo.