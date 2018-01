Whatsapp, addio sui vecchi smartphone

Addio WhatsApp sui vecchi smartphone: al termine di dicembre la popolare app di messaggistica ha smesso di funzionare su diverse piattaforme mobile. Il 31 dicembre del 2017, infatti, è cessato il supporto per BlackBerry OS, BlackBerry 10, Windows Phone 8.0 e versioni precedenti. Il motivo? “Queste piattaforme non offrono il tipo di capacità necessario ad espandere le funzionalità della nostra applicazione in futuro”, ha spiegato l’azienda sul blog. Uno stop previsto già da tempo ma rimandato di qualche mese per accontentare i clienti affezionati ai vecchi dispositivi. Questo non significa che WhatsApp è stato completamente interrotto ma “dal momento che non svilupperemo più attivamente per queste piattaforme – si legge sulla nota aziendale – alcune funzionalità potrebbero smettere di funzionare in qualsiasi momento”. Lo ‘spegnimento’ del servizio è in programma anche per il Nokia S40 (utilizzabile fino al 31 dicembre 2018) e Android versioni 2.3.7 e precedenti (utilizzabili fino al 1 febbraio 2020).