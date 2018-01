Negli ultimi mesi il team di WhatsApp si è dato da fare per integrare nuove funzionalità nell’app di messaggistica più amata. È giunto ora il turno dell’integrazione di…YouTube!

Un po’ a sorpresa, WhatsApp abilita una funzione molto utile ed interessante nella propria app: la preview e la riproduzione in app dei video YouTube.

A partire da subito, nel momento in cui invierete o riceverete il link ad un video YouTube sarà possibile interagire per visualizzarlo. Una volta premuto il tasto play, si avvierà un piccolo player che potrete ingrandire per godere del video ricevuto a tutto schermo.

Una funzionalità sicuramente utile, ottima per evitare di lasciare l’applicazione e poter commentare i vostri video preferiti, in tempo reale, con tutti i vostri amici.