West Nile, altre due vittime

Il virus West Nile ha fatto altre due vittimeUna donna di 84 anni è deceduta il 3 settembre in Veneto, informa la Ulss 5 Polesana. L’anziana era ricoverata per sospetta meningite con febbre altissima dal 26 agosto nella Divisione di Medicina dell’ospedale di Rovigo, città in cui risiedeva in viale Piave. Il primo esame Igm per West Nile era risultato negativo, ricostruisce l’azienda sanitaria. Le condizioni della paziente hanno però suggerito ai medici di ripetere l’esame di secondo livello, che ha accertato la presenza dell’agente infettivo veicolato dalle zanzare. La signora – precisa l’Ulss 5 – era affetta di base da gravissime patologie cronico-degenerative che hanno portato alla compromissione del sistema immunitario. In Polesine è il terzo decesso per virus West Nile. Le altre due vittime sono state una donna di 58 anni di Trecenta, anche lei affetta da una grave patologia pregressa, e un’anziana di 91 anni con patologie cronico-degenerative, morta all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Adria.

Un uomo di 77 anni è invece morto nel ferrarese: era ricoverato da metà agosto presso l’azienda ospedaliero-universitaria Sant’Anna di Cona. A confermare il decesso, il sesto da Wnv nella zona, è la stessa Aou. Secondo fonti di stampa locale l’anziano era residente a Biella in Piemonte, e si trovava in vacanza nella zona quando è stato ricoverato a Cona.