C’è per fortuna una livello superiore, nel rapporto fra nazioni, in Europa. Se non ci arriva la politica, ci pensa il cuore (ma basterebbe il buon senso). Se non ci arrivano le frontiere, ci pensa la solidarietà di qualche persona illuminata (o ente). A volte è lo sport a cancellare le differenze di vedute. Come un tempo. Come nei sogni più rosei. Per esempio: l’amichevole Inghilterra-Italia non si è disputata. Lo sappiamo tutti. Si sarebbe dovuta giocare venerdì sera a Wembley come passaggio cruciale per l’avvicinamento a Euro 2020. I motivi li conosciamo.

Certo è buffo parlare di calcio senza un soggetto: è come fare un film senza trama e senza attori. Ebbene, anziché sorvolare sull’evento che non c’è stato, la federcalcio inglese ha pensato che fosse giusto ricordare. Si può ricordare qualcosa che non è mai esistito? Eccome. E’ la nostalgia della vita non vissuta, ancora più intensa e, forse, canaglia. Perché ti fa soffrire e mentre ti fa soffrire ti senti vivo. Insomma cos’ha fatto la federcalcio inglese? Ha lasciato che l’arco di Wembley, intuizione architettonica che rende questo stadio (ristrutturato nel 2007) la più affascinante basilica laica del nostro tempo, risplendesse dei colori del nostro tricolore.

L’omaggio di Wembley all’Italia, l’arco illuminato con il tricolore

E non solo questo: sul maxischermo posto sulla Olympic Way ha rimbombato (anche una scritta può rimbombare) il messaggio rivolto al nostro Paese: “Siamo separati ma siamo insieme. Forza Italia #distantimauniti”. Che era anche un messaggio nella bottiglia lasciata a nome di tutti in questo mare difficile. “Grazie al calcio”, ha dichiarato Gabriele Gravina, presidente della Figc, “Italia e Inghilterra sono più vicine. Ho personalmente ringraziato il presidente della Football Association Greg Clarke per la bellissima iniziativa. Una volta tornati in campo dovremo continuare a valorizzare l’amicizia e la solidarietà rafforzate durante questa emergenza”. “Non abbiamo potuti condividere il campo questa sera con gli Azzurri”, s’è letto sui social della federcalcio inglese, “ma siamo uniti in questo difficile momento”. “Ben detto, Inghilterra”, è stata la risposta, “vinciamo insieme questa partita”.