La salute dei dipendenti, fisica e mentale, vede un ruolo dei responsabili delle risorse umane (Hr) sempre più importante come figure chiave per promuovere il concetto di salute a tutto tondo all’interno dell’azienda. Attrarre e mantenere talenti sembra, inoltre, essere tra le sfide più importanti. Uno degli strumenti sempre più utilizzati è sicuramente il welfare aziendale, un complesso di attività e servizi che il mondo delle imprese assicura ai propri dipendenti con lo scopo di migliorarne la vita, sia privata sia lavorativa. E i dati evidenziano un nuovo focus: l’aumento delle patologie sul posto di lavoro, con malattie ‘nuove’ come depressione e i vari disturbi di ansia, rientrate a pieno titolo all’interno del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, il Dsm 5.

