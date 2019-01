Freddo e gelo in arrivo. Nel corso del weekend un vortice di bassa pressione si formerà sul nostro Paese pronto a condizionare molte regioni d’Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it riferisce che dalla giornata di sabato il vortice farà affluire aria più fredda al Nord dove tuttavia il tempo sarà discreto e caratterizzato solo da una moderata variabilità e dalla ricomparsa di qualche banco di nebbia sulle aree pianeggianti. Farà piuttosto freddo in particolare di notte quando si torneranno a registrare valori anche sotto lo zero. Il Centro-Sud invece, sarà ancora sotto l’effetto delle correnti più miti ed umide richiamate sempre dal vortice stesso.

Fonte