Il caldo africano potrebbe diventare solo un ricordo. Sono in arrivo sull’Italia piogge e temporali che abbasseranno le temperature. In molte regioni il weekend sarà caratterizzato da tuoni, fulmini e grandinate.

L’aria più fresca dall’Atlantico – sottolineano gli esperti del sito ilMeteo.it – comincerà a minare la stagione estiva che nella prossima settimana entrerà in crisi.

Sabato mattina sono attesi temporali localmente forti con grandine in Pianura Padana (soprattutto sull’area centro-orientale) e nelle ore più calde violenti episodi d’instabilità su Alpi, Appennini, Toscana, Umbria, Sardegna e i rilievi siciliani, anche se le temperature si manterranno di qualche grado al di sopra della media del periodo.



Domenica pomeriggio grandinate e raffiche di vento improvvise interesseranno gli Appennini, la Toscana, la Sardegna e le zone interne della Sicilia.

“Dalla prossima settimana – avverte il team del sito – l’estate sarà in declino e le temperature non supereranno i 33 gradi. Con delle eccezioni però: dove non pioverà o vi sarà meno nuvolosità, come per esempio in Campania e Puglia, i termometri potranno arrivare fino a punte di 35.

Al mattino ci sarà bel tempo ma nelle ore più calde della giornata si ripresenteranno manifestazioni temporalesche anche intense, con pericolo di grandine, ancora su Alpi , Appennini, Toscana, Umbria , Sardegna e Sicilia montuosa

Continueranno ad essere presenti numerosi temporali su tutti i rilievi e localmente sulle zone di pianura, le temperature scenderanno gradualmente fino a rientrare nella media del periodo. L’atmosfera si preparerà quindi ad accogliere l’arrivo dell’autunno meteorologico che comincerà sabato 1 settembre