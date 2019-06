Le vacanze sono alle porte ed è iniziata la corsa alla ricerca delle migliori opportunità per programmare il viaggio con la famiglia o gli amici, sfruttando le occasioni offerte dal digitale. Ispirazione, ricerca di informazioni e offerte, prenotazioni di immobili e di pacchetti vacanze sono le abitudini degli italiani quando sono online per organizzare le vacanze. Secondo i dati del Politecnico di Milano, infatti, nel 2018 il turista ‘non digitale’ è in via di estinzione: solo il 2% degli italiani tra i 18 e i 75 anni non ha usato internet per le attività relative alla sua ultima vacanza.

