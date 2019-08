Gli Slipknot al primo posto nella classifica UK degli album con We Are Not Your Kind: la band dell’Iowa torna in vetta dopo 18 anni.

Parte con il botto l’avventura del sesto album degli Slipknot. La band di Corey Taylor con We Are Not Your Kind ha raggiunto per la prima volta dopo 18 anni la vetta della classifica degli album nel Regno Unito.

Il disco, uscito il 9 agosto, ha soppiantato con quasi 32mila copie vendute Ed Sheeran e il suo No.6 Collaborations Project, fino alla scorsa settimana in vetta alla classifica.

Slipknot: We Are Not Your Kind primo nella classifica UK

Risultato importante per la band dell’Iowa. Nell’ultimo decennio, infatti, solo altre quattro volte un album di genere metal era riuscito ad arrivare al primo posto nella classifica inglese, da sempre una delle più importanti al mondo.

Quali erano stati questi illustri predecessori? 13, ultimo album dei Black Sabbath; The Final Frontier e The Book of Souls, ultimi due dischi degli Iron Maiden; Hail to the King degli Avenged Sevenfold.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/slipknot

Slipknot in Italia nel 2020

Dopo aver fatto scatenare i fan italiani a Bologna nel giugno del 2019, gli Slipknot hanno annunciato un nuovo live nel 2020, di cui per ora si conosce solo la città: Milano.

Un appuntamento che si preannuncia comunque come imperdibile per tutti i fan della band di Corey Taylor e in generale della musica metal. Anche perché è probabile che nel prossimo live ci si possa scatenare sulle note di molti dei nuovi brani presenti all’interno di questo album apprezzatissimo dai fan e dalla critica.

Non resta che attendere ulteriori informazioni, che probabilmente verranno ufficializzate nei prossimi mesi. Quel che è certo è che ancora una volta i fan italiani risponderanno presente.

Di seguito il video ufficiale di Solway Firth, rilasciato poche settimane fa:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/slipknot