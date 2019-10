L’effetto sbigottimento è assicurato, con qualche ingrediente ‘hot’, compreso il nudo integrale dei protagonisti celato alla vista degli spettatori soltanto dall’accensione di forti riflettori che dal palco abbaglieranno la platea, e una colonna sonora travolgente: a vent’anni dalla prima edizione del musical di Broadway, torna in Italia “The Full Monty”, la commedia musicale firmata da Massimo Romeo Piparo, che propone un cast e un’edizione completamente rinnovati. Il musical debutterà il 17 ottobre al Teatro Colosseo di Torino, e subito dopo sarà , per circa un mese, al Teatro della Luna di Milano (dal 24 ottobre) per poi proseguire il suo lungo tour in tante città italiane fino a marzo 2020.

