Ieri sera Stefania Nobile in diretta su Instagram si è scatenata contro Lucia Bramieri. Secondo Stefania, la storia d’amore dell’opinionista di Barbara d’Urso sarebbe finta (e non è l’unica a pensarlo, basta fare un giro sui social). La stessa Santa di Cologno è rimasta perplessa dopo aver ricevuto diverse segnalazioni sul nuovo amore di Lucia, Gianluca Mastelli.

“Oggi la Bramieri con il suo ometto era dalla d’Urso? Grazie di avermelo detto così adesso vi dico qualcosa io della Bramieri. Lei in privato fa l’amica, ma in pubblico finge di non conoscermi. – ha dichiarato la Stefania – Se vorrei tornare dalla d’Urso? Vado dove mi pagano. Dite che la Bramieri e il tizio si sono messi insieme apposta? A me fanno schifo tutti e due, lui con i suoi occhi guerci e lei con le gotine gonfiate e tirate. Schifo tutti e due.

Lei è la classica persona che quando in gintoneria a Milano vedeva i vip, da Gue, Mara a Fabrizio, lei arrivava. Ecco, a me questo fa uno schifo assoluto. Adesso lei si sente una famosa, ma viene usata dalla d’Urso, che fa benissimo. Barbara è abilissima nel fare questo e fa benissimo, lei è la numero uno. Lei però ha pensato di allontanarsi da due che sono state in galera.

Io le sono stata vicino quando piangeva, adesso mi sono stufata. Da parte mia lei avrà quello che penso, in questo momento schifo. Tu stai usando questa storia d’amore fasulla, finta, farlocca, per andare in televisione. Lucia fai qualcosa di tuo per andare in tv.

Io so tante cose che tengo per me, perché la potrei affondare in un secondo. Prima o poi un chiarimento io e lei lo pretendo”.