Sapete tutti che di calcio no so meno di zero e che se non ci sono di mezzo calciatori bellocci negli spogliatoi o in vacanza evito di parlare di questo sport. Ieri sera però mi avete contattato in tantissimi per consigliarmi di guardare Wanda Nara a Tiki Taka e così ho deciso di recuperare la puntata su Mediaset Play.

In effetti lo spazio dedicato al caso Mauro Icardi e allo strappo con l’Inter (qui per saperne di più) è stata una chicca trash degna di Domenica Live (mancava solo la macchina della verità).

In studio Wanda Nara ha svelato i retroscena su questa vicenda, aggiungendo che lei e Mauro non intendono abbandonare Milano e l’Inter. La donna però ha sottolineato quanto il marito stia male da quando gli è stata tolta la fascia di capitano (comunicando la notizia con un tweet).

Il Club comunica che il nuovo capitano della squadra è Samir #Handanovic#FCIM — Inter (@Inter) 13 febbraio 2019

Proprio mentre raccontava il dolore di Icardi e l’appello a Moratti, Wanda è scoppiata in lacrime:

“L’Inter è la nostra famiglia e non ce ne vogliamo andare, non vogliamo lasciare il club. – ha dichiarato Wanda Nara – Alcuni dicono che una fascia non ti cambia: a Mauro è come se avessero tolto una gamba. Gioca con questa maglia con orgoglio, tutti sanno che persona è, non ha mai pensato ai soldi. Mauro ci tiene tantissimo alla maglia e la fascia la porta con un orgoglio tale da onorarla continuamente. Tutta la nostra famiglia è interista, Mauro è il primo a credere in questa squadra e vuole trascinarla. Se le mie dichiarazioni hanno dato fastidio? Non ho avuto alcuna avvisaglia. Siamo continuamente in contatto con l’Inter, con loro ho fatto riunioni di tre ore. Per me la decisione è stata una sorpresa, l’ho saputo tramite Twitter. Con Moratti ci siamo parlati, gli ho inviato un messaggio per ringraziarlo perché Mauro stava malissimo. Gli ho chiesto se poteva darci una mano per farlo giocare, perché mio marito stava male. È una situazione che si deve risolvere”.

Per la prossima puntata pretendo un faccia a faccia CHOC tra Wanda e la sorella di Mauro, Ivana Icardi, che sui social (e a Domenica Live) si è scagliata contro la Nara.



(dal minuto 0:26:00)

L’ironia dei social su Wanda Nara.