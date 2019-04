“Mauro è abituato a sentire tante cose, lui vuole segnare e fare il bene dell’Inter”. Sono le parole della moglie e agente di Icardi, Wanda Nara, a ‘Tiki Taka’ su Canale 5, che ha così replicato al tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, che dopo la sconfitta a San Siro contro la Lazio sull’affaire legato all’attaccante argentino ha affermato: “Icardi? Fa divertire voi. Lui per come si è comportato deve stare fuori, devono giocare gli altri. Se poteva giocare 10 minuti? No, poteva giocare anche un tempo. Ma c’è da stare in uno spogliatoio. All’interno di un gruppo bisogna avere credibilità, io ce l’ho da 22 anni credibilità con i miei giocatori”.

