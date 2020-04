Qualche giorno fa Wanda Nara (che si trovava da settimane a Parigi) ha preso un volo ed è tornata a Como con i figli, fra cui anche quelli concepiti con il calciatore Maxi Lopez.

Un trasferimento in piena quarantena che ha fatto arrabbiare Maxi Lopez:

“Hai portato i nostri figli da Parigi all’epicentro del contagio. Vorrei sapere in base a quali criteri ha deciso di rompere la quarantena durante una pandemia globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire. Hai esposto i nostri figli a un viaggio da un paese all’altro, ti trasferisci e vai all’epicentro del contagio in Italia. Non ti importa di qualsiasi tipo di conseguenza. Cosa ti passa per la testa in questi momenti in cui la cosa più sacra che hai al mondo è la salute dei nostri figli? Sono indignato: tu non hai una coscienza. Se non vuoi farlo per te, fallo per loro perché oggi sei la madre di 5 creature. Eppure è evidente che che tu non l’abbia ancora notato”.