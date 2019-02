B!tches non pensavo che il trash che di solito ci regalano i reality Mediaset potesse arrivare anche dal mondo del calcio e invece mi sbagliavo. Domenica Wanda Nara è scoppiata in lacrime a Tiki Taka e ieri sera ha pubblicato un video bislacco dove sembra dar fuoco a delle foto sue e di Mauro Icardi.

Questo pare sia lo scatto bruciato dalla donna…



Ma per quale motivo la Nara ha dato fuoco a queste foto? Sui social c’è chi parla di divorzio o lite con Icardi, ma in queste ore si è fatta strada una teoria più credibile. Pare infatti che in Argentina sia di buon auspicio bruciare delle vecchie foto nelle ore precedenti al compleanno delle persone amate. Oggi infatti è il compleanno di Mauro Icardi, l’ex capitano dell’Inter compie 26 anni.Mistero trash risolto.

*** DIVORZIO CLAMOROSO TRA#ICARDI E #WANDANARA, LEI BRUCIA LE FOTO DI LUI *** pic.twitter.com/J4cxuuDUTh — Vero (@veronique__94) 18 febbraio 2019

Icardi e Wanda si sono lasciati, le sta bruciando le sue foto sul fuoco 🔥 — VITTY87 (@vittoriocasale) 18 febbraio 2019

Wanda ha postato questa storia, mentre da fuoco alle foto con il marito.

Semplicemente ridicola.

(Guardare in basso per vederle) pic.twitter.com/BBgtATyAbc — Neymarco (@neymarco98) 18 febbraio 2019

Nel frattempo vi segnalo Wanda Nara che brucia le foto con Icardi su Instagram pic.twitter.com/llFvvRIuxH — Next (@Next11943838) 18 febbraio 2019

Perché Wanda brucia le foto di Icardi? 🤔 pic.twitter.com/xCTMxNdGIf — Figli di Moratti (@FiglidiMoratti) 18 febbraio 2019

Beppe Marotta che entra su instagram e vede Wanda che brucia foto e Icardi che le toglie il follow pic.twitter.com/q4LZoXvIY1 — Carli (@carlottide) 18 febbraio 2019