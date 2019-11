La scorsa settimana a Pomeriggio 5 Carmen Di Pietro ha attaccato Wanda Fisher dandole della bugiarda.

Durante una chiacchierata con il sottoscritto, la cantante ha risposto a Carmen.

“Carmen Di Pietro sei monotona ma chi sei? Io almeno ho un percorso gratificante, ho lavorato con i più grandi della musica leggera. Tu invece per avere visibilità devi raccontare che ti è scoppiato il davanzale. Ormai ripeti sempre le stesse cose su di me. Non hai capito che prima di dire ca**ate, meglio se ti vai ad informare, anziché fare l’analfabeta”.

Ieri sera in una live Wanda Fisher ha voluto rispondere anche ad Ivana Spagna, che pare l’abbia criticata durante la sua ospitata da Caterina Balivo nella trasmissione Vieni da Me.

“Dopo anni ed anni di questa situazione che è successa con Ivana Spagna ci siamo chiarite. Pensavo che le cose fossero andate bene, ci eravamo chiarite. Invece no. Guardando la trasmissione Vieni da Me della Balivo sono rimasta allibita, scossa e provata. Lei ancora una volta ha parlato di me ed ha cominciato a mettermi in ridicolo. Ha detto che ha ritirato le querele contro di me. Che poi io ho le testimonianze per provare che mi sono sempre comportata bene. Io non mi sono mai sostituita a lei. I manifesti erano chiari. Io sono sempre stata corretta, al massimo qualche impresario ha fatto il furbo. Una volta qualcuno ha messo una sua foto sul manifesto, ma questo a mia insaputa. Io ho sempre provato affetto e ammirazione per lei.

Perché prendermi in giro così? Ormai avevamo messo una pietra sopra a questa storia. Perché anche lei non parla bene di me come faccio io? Ma questa è una forma per farsi pubblicità alle mie spalle o lo fa per infangarmi? Mi ha preso in giro e non è stata carina, sono avvilita e mi ha fatto del male. Se avessi la possibilità di stare un pomeriggio con lei, sono certa che si ricrederebbe sul mio conto.”