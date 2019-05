Con l’ospitata di ieri sera di Eliana Michelazzo a Live Non è la d’Urso è emerso un altro particolare in questa assurda storia che è il Prati-Gate, ma andiamo con ordine.

A mettere in moto l’incredibile macchina di Dagospia che ha svelato tutti gli altarini del matrimonio più discusso dell’anno è stata l’Onorevole Alessia Bausone che in tempi non sospetti ha contattato il portale di Roberto D’Agostino dopo aver riconosciuto in Mark Caltagirone il suo vecchio spasimante.

Prima di “conquistare” Pamela Prati, infatti, Mark Caltagirone aveva corteggiato (con scarsi successi) anche l’Onorevole Alessia Bausone e prima ancora la deputata di Forza Italia Wanda Ferro. Ed è proprio con quest’ultima che Mark Caltagirone ha finto un matrimonio ed un bambino in affido, Sebastian, ma quando il caso è uscito alla luce la politica ha immediatamente smentito dichiarando di non aver mai conosciuto l’uomo e di averci solo parlato via chat.

Ieri sera a Live Non è la d’Urso, l’avvocato del bambino che ha interpretato il piccolo Sebastian ha raccontato un aneddoto che sembrerebbe risalire proprio ad un suo incontro con la Ferro, che a quanto pare era stata davvero ingannata di aver preso in affido questo bambino.

“La prima volta il bambino è stato accompagnato dal papà, seguiva con la sua macchina l’auto in cui suo figlio era con la Perricciolo. Sono andati alla stazione Termini, sono entrati a girare una scena ma al padre non l’hanno fatto entrare – ha dichiarato l’avvocato a Barbara d’Urso – Il bambino mi ha detto: ‘Io dovevo accompagnare mamma al vagone, le dovevo chiedere di prendere le valigie e lei mi doveva dire ‘No amore mio sono pesanti le porto io’, dovevo essere triste perché mamma partiva’. Lui non mi ha detto che fosse Pamela Prati, qui si tratta di una attrice riccia che il papà non ha mai visto. Alla fine l’attrice voleva salutare il papà del bambino ma la Perricciolo non lo ha permesso.”

Quindi l’attrice riccia con cui la Perricciolo ha fatto fotografare Sebastian è Wanda Ferro? #noneladurso pic.twitter.com/bainpXyB0k — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) 29 maggio 2019

Questo fatto sarebbe avvenuto circa tre anni fa, molto prima dell’arrivo di Pamela Prati. L’attrice riccia infatti non sarebbe un’attrice, bensì la politica Wanda Ferro, che con Sebastian si è pure scattata una foto, come confessato da Eliana Michelazzo.

“Wanda Ferro ha detto che non ha fatto nulla e lei ha la fotografia con il finto Sebastian, l’ho vista dal cellulare della Perricciolo. Tre anni fa questo bambino ha fatto la fotografia all’aeroporto o da qualche parte. Wanda Ferro invece di negare dovrebbe dire la verità, è un’altra che mente”.

Wanda Ferro alla luce di queste dichiarazioni ha commentato:

“Sono stata chiamata in causa in una storia di gossip che tutti hanno compreso essere un coacervo di falsità e menzogne. Ho sempre pensato che i magistrati avessero cose più serie e importanti di cui occuparsi, ma nel momento in cui sono emersi scenari gravi e inquietanti ho affidato la questione ai miei legali che hanno già da tempo presentato le denunce del caso. Essendo in corso indagini, anche su mia iniziativa, non ritengo opportuno rendere dichiarazioni pubbliche”.

Insomma, prima di Pamela Prati questo ‘Mark’ aveva già fatto danni.