Walter Nudo ha parlato. La puntata del Grande Fratello Vip che ha visto lo scontro fra Francesco Monte e Alfonso Signorini ha lasciato i suoi strascichi e durante la notte i concorrenti hanno commentato i “magheggi” degli autori.

Durante la puntata Monte ha infatti sollevato una polemica sugli autori che tagliano e incollano i confessionali a loro piacimento (ma va?) e Walter Nudo, poco prima di andare a letto, ha dichiarato ai compagni:

“I confessionali vengono tagliati come vogliono loro, lo sappiamo, no? E allora perché ci arrabbiamo. Anche Francesco Monte si è arrabbiato con Signorini perché ha detto che in quel confessionale è stato un’ora e mezzo a parlare di Giulia e dieci minuti a parlare di Cecilia e loro hanno mostrato solo questo pezzo”.