“Avete riempito il mio cuore, che ora è in ‘officina’, di gioia”. E’ il toccante post di Walter Nudo dopo il malore che l’ha colpito a Los Angeles. “Qui non mi lasciano in pace un minuto…sono monitorato 24h/24 … neanche ad Alcatraz! A parte gli scherzi, qui ci sono solo angeli! Mi hanno riferito dei vostri messaggi e parole in questi giorni…qualcuno mi ha dato anche per spacciato… evidentemente mi conosce poco …molti sono stati pieni di amore e di affetto… GRAZIE !!!!!”. “Sto recuperando velocemente e dopo un intervento al mio cuoricino che farò, se tutto va bene, lunedì uscirò da questo box e dopo un paio di giri di rodaggio, ritornerò a galoppare sulle praterie di questo meraviglioso mondo e ritornerò a lottare ancora per i miei sogni!”.

