Walter Nudo è segretamente bisessuale e fidanzato con un uomo? A lanciare questa indiscrezione è stata Francesca Cipriani che, ospite a Live Non è la d’Urso, si è un po’ presa con Walter Nudo colpevole di non aver accettato il suo corteggiamento.

Walter, in questi mesi, avrebbe infatti passato molto tempo a stretto contatto con un altro uomo che secondo la Cipriani potrebbe essere il suo compagno.

“Casto? Walter ma sei fidanzato! Barbara, posso dire una cosa? Con chi hai passato Capodanno, Walter? Con chi hai passato San Valentino? Io so tutto Walter! So che sei legato ad una persona e questa persona ce l’ha anche con me, ma puoi dirgli di stare tranquillo”.

E quando gli altri ospiti hanno fatto notare alla Cipriani di aver detto ‘tranquillo’ e non ‘tranquilla’, Francesca ha specificato:

“Non cambia niente se donna o uomo, siamo nel 2020, non è un problema: la sessualità e l’amore non hanno sesso. Ti auguro Walter tanta felicità, se non vuoi dirlo sono fatti tuoi. Barbara, ti spiego: vedendo che Walter non mi aveva risposto ai messaggi ho un po’ indagato, perché mi incuriosiva molto […] ed ho scoperto che sta insieme ad una persona… No, non è una donna, è un ragazzo. Ma non cambia nulla, non è uno scandalo”.

E ancora:

“Conosco il suo compagno, mi ha guardato malissimo, non mi adora. Hanno passato San Valentino in una camera pazzesca insieme, in una suite stupenda. Se si sposano io faccio da madrina! Abbiamo degli amici in comune in America che me lo hanno detto. Poi se uno guarda i social e mette una foto di un letto stupendo ed un’altra persona mette le stesse foto, significa che stanno nella stessa camera”.

Alle insinuazioni Walter Nudo non ha mai replicato, ma si è limitato a sorridere specificando che se si tratta di una determinata persona che sanno loro, in realtà sono solo amici.