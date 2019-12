Walter Nudo torna a parlare dei suoi problemi di salute. Dopo aver confermato di aver avuto due ictus e una’operazione al cuore dove ora ha “un ombrellino che praticamente tappa un buco”, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram dice: “Comunque grazie a Dio sto bene” ora. Però quanto è accaduto gli ha fatto capire che “la vita è troppo corta per poter stare dietro alle cazzate, perdere tempo dietro alle cazzate”. “Non voglio più perdere tempo – aggiunge – e non dovreste perdere tempo neanche voi. Perché? Perché noi siamo degli yogurt, con la scadenza. Solo che nel caso dello yogurt vedi la scadenza, ma noi non sappiamo la nostra”. “Quindi è molto importante non perdere tempo”, ribadisce. “Cercate di pensare a quello che vi fa stare bene – conclude Nudo – a prescindere da quello che succede fuori”.

Fonte