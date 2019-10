Vuoi un passo carraio davanti a casa? Devi essere antifascista e attestare la tua adesione ai valori della Resistenza con una dichiarazione firmata al Comune. Si tratta di quello di Parma, in Emilia, regione rossa per definizione (a meno di sorprese alle prossime regionali di gennaio). E’ quanto riporta oggi ‘Il Giornale’, spiegando che “il regolamento comunale per l’apertura di un passo/accesso carrabile a Parma, ha questa particolarità. Non basta produrre scartoffie burocratiche e pagare spese, marche da bollo e altri oboli. No, a Parma, per ottenere dal Comune il permesso di esporre un divieto di sosta davanti al proprio portone o cancello, bisogna anche dichiarare di essere antifascisti. Se si ha un box su strada senza essere antifascisti, niente passo carraio”.

