La società è cambiata e sta cambiando, così come le professioni e le figure ricercate dalle aziende. Una di queste è l’influencer che “pur non risultando una professione attualmente regolamentata, è sempre più richiesta da aziende, marchi commerciali e agenzie pubblicitarie, proprio per la capacità di veicolare messaggi al proprio pubblico che la riconosce come ‘opinion leader’ credibile e affidabile”. Ecco perché l‘università eCampus ha deciso di creare un vero e proprio percorso ad hoc all’interno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione, che “fornisce le competenze e gli strumenti necessari per affrontare adeguatamente quello che potremmo definire il nuovo marketing, quello social, ‘influenzale’, che sta progressivamente scalzando il marketing tradizionale”.

Fonte